Нойер о Кейне: «Бавария» нуждается в нем, это наше оружие. Он создает много пространства и голевых моментов»

Мануэль Нойер отметил важность Харри Кейна для «Баварии».

Мюнхенцы обыграли «Боруссию» Менхенгладбах (1:0) в 16-м туре Бундеслиги благодаря реализованному пенальти Харри Кейна .

«Мы нуждаемся в Харри, мы это знаем. Он не только великолепный нападающий с точки зрения пенальти, но и в штрафной площади. Он создает много пространства, и голевые моменты, которые мы создаем, тоже [возникают] зачастую благодаря ему, даже если кажется, что он не участвует.

И я думаю, что для такой игры [против «Боруссии» Менхенгладбах] было символично, что именно он забил с пенальти. У Харри сейчас отличная серия, это наше оружие», – сказал голкипер «Баварии».

В текущем сезоне Бундеслиги 31-летний форвард забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 14 играх.