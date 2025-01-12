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Нойер о Кейне: «Бавария» нуждается в нем, это наше оружие. Он создает много пространства и голевых моментов»

Мануэль Нойер отметил важность Харри Кейна для «Баварии».

Мюнхенцы обыграли «Боруссию» Менхенгладбах (1:0) в 16-м туре Бундеслиги благодаря реализованному пенальти Харри Кейна.

«Мы нуждаемся в Харри, мы это знаем. Он не только великолепный нападающий с точки зрения пенальти, но и в штрафной площади. Он создает много пространства, и голевые моменты, которые мы создаем, тоже [возникают] зачастую благодаря ему, даже если кажется, что он не участвует.

И я думаю, что для такой игры [против «Боруссии» Менхенгладбах] было символично, что именно он забил с пенальти. У Харри сейчас отличная серия, это наше оружие», – сказал голкипер «Баварии».

В текущем сезоне Бундеслиги 31-летний форвард забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 14 играх.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoМануэль Нойер
logoХарри Кейн
logoпремьер-лига Англия
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