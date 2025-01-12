Нойер о Кейне: «Бавария» нуждается в нем, это наше оружие. Он создает много пространства и голевых моментов»
Мануэль Нойер отметил важность Харри Кейна для «Баварии».
Мюнхенцы обыграли «Боруссию» Менхенгладбах (1:0) в 16-м туре Бундеслиги благодаря реализованному пенальти Харри Кейна.
«Мы нуждаемся в Харри, мы это знаем. Он не только великолепный нападающий с точки зрения пенальти, но и в штрафной площади. Он создает много пространства, и голевые моменты, которые мы создаем, тоже [возникают] зачастую благодаря ему, даже если кажется, что он не участвует.
И я думаю, что для такой игры [против «Боруссии» Менхенгладбах] было символично, что именно он забил с пенальти. У Харри сейчас отличная серия, это наше оружие», – сказал голкипер «Баварии».
В текущем сезоне Бундеслиги 31-летний форвард забил 15 голов и отдал 5 голевых передач в 14 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем