Тимур Гурцкая: В «Спартаке» вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафия, которая будет заводить определенных игроков и получать откаты. Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело»
Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» не назначает российских спортдиректоров.
«В «Спартаке» вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафиозная структура, которая будет заводить в клуб определенных игроков и получать откаты.
Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело», – отметил футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая.
Напомним, ранее «Спартак» назначил на должность спортивного директора экс-скаута «Арсенала» Франсиса Кахигао. Предыдущим директором красно-белых был португалец Томаш Амарал.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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