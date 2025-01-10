Тимур Гурцкая: В «Спартаке» вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафия, которая будет заводить определенных игроков и получать откаты. Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело»

Тимур Гурцкая объяснил, почему «Спартак» не назначает российских спортдиректоров.

«В «Спартаке» вбили себе в голову, что русские спортивные директора – это мафиозная структура, которая будет заводить в клуб определенных игроков и получать откаты.

Им кажется, что иностранцам это сделать тяжело», – отметил футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая.

Напомним, ранее «Спартак» назначил на должность спортивного директора экс-скаута «Арсенала» Франсиса Кахигао. Предыдущим директором красно-белых был португалец Томаш Амарал.