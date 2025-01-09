«При Кахигао в сборной Чили был незначительный прогресс. Он не внес больших вкладов или изменений в команду». Журналист о спортдиректоре «Спартака»
Чилийский журналист оценил работу Франсиса Кахигао в Чили.
55-летний испанский специалист занимал пост технического директора Федерации футбола Чили с 2021 по 2022 год.
Неделю назад Кахигао приступил к работе в «Спартаке» в качестве спортивного директора.
«За период работы Кахигао в сборной Чили был незначительный прогресс. Он не внес больших вкладов или изменений в команду», — сказал Игнасио Морага из издания Deportes 13.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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