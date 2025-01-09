«При Кахигао в сборной Чили был незначительный прогресс. Он не внес больших вкладов или изменений в команду». Журналист о спортдиректоре «Спартака»

Чилийский журналист оценил работу Франсиса Кахигао в Чили.

55-летний испанский специалист занимал пост технического директора Федерации футбола Чили с 2021 по 2022 год.

Неделю назад Кахигао приступил к работе в «Спартаке » в качестве спортивного директора.

«За период работы Кахигао в сборной Чили был незначительный прогресс. Он не внес больших вкладов или изменений в команду», — сказал Игнасио Морага из издания Deportes 13.