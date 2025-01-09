Поттер о «Челси»: «Я стал лучше благодаря этому опыту. Если Пепу есть что доказывать, нам всем тем более. Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи»

Грэм Поттер ответил на вопрос, есть ли ему что доказывать после работы в «Челси».

49-летний специалист, возглавивший «Вест Хэм», был уволен лондонцами в апреле 2023 года и с тех пор находился без работы.

«Посмотрите на Пепа [Гвардиолу ], если ему есть что доказывать, то нам всем тем более. Такова реальность. Мне комфортно в собственной шкуре. Никто не идеален.

Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи. Но думаю, что теперь я стал лучше благодаря опыту [в «Челси »]», – заявил главный тренер «Вест Хэма».

Поттер о «Вест Хэме»: «Амбициозный клуб с преданными болельщиками и семейной атмосферой – правильный шаг для меня»