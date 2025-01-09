Поттер о «Челси»: «Я стал лучше благодаря этому опыту. Если Пепу есть что доказывать, нам всем тем более. Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи»
Грэм Поттер ответил на вопрос, есть ли ему что доказывать после работы в «Челси».
49-летний специалист, возглавивший «Вест Хэм», был уволен лондонцами в апреле 2023 года и с тех пор находился без работы.
«Посмотрите на Пепа [Гвардиолу], если ему есть что доказывать, то нам всем тем более. Такова реальность. Мне комфортно в собственной шкуре. Никто не идеален.
Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи. Но думаю, что теперь я стал лучше благодаря опыту [в «Челси»]», – заявил главный тренер «Вест Хэма».
Поттер о «Вест Хэме»: «Амбициозный клуб с преданными болельщиками и семейной атмосферой – правильный шаг для меня»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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