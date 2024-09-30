Поттер об уходе из «Челси»: «Приходилось справляться. Посетил концерт Тейлор Свифт, к ужасу моего 14-летнего сына. Он не такой фанат, как я»
Грэм Поттер рассказал, что был на концерте Тейлор Свифт после ухода из «Челси».
Английский специалист возглавлял клуб с сентября 2022 по апрель 2023 года.
«Меня уволили после семи месяцев пятилетнего контракта, так что со всем этим приходилось справляться на человеческом уровне.
Я съездил на Фолклендские острова и провел лекцию о лидерстве, а также, к ужасу моего 14-летнего сына, сходил на концерт Тейлор Свифт. Он не такой фанат, как я», – сказал бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер.
Поттер о работе в «Челси»: «Клуб не выигрывает, значит, проблема в тренере – это простое объяснение. Оно не на 100% верное, но я беру ответственность за результат»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
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