Поттер о работе в «Челси»: «Клуб не выигрывает, значит, проблема в тренере – это простое объяснение. Оно не на 100% верное, но я беру ответственность за результат»
Грэм Поттер поделился мнением о работе в «Челси».
Английский специалист возглавлял клуб с сентября 2022 по апрель 2023 года.
«Беру на себя ответственность за результат. Я никогда не говорил, что был идеален, но вы живете и учитесь, и вы благодарны за возможность и за опыт, который удалось получить.
Но, вероятно, был определенный контекст. «Челси» не выигрывает, значит, проблема в тренере, который никогда раньше не работал на таком уровне – это простое объяснение.
Возможно, оно не на 100 процентов ошибочное, но и не на 100 процентов верное», – сказал бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Telegraph
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости