Поттер о работе в «Челси»: «Клуб не выигрывает, значит, проблема в тренере – это простое объяснение. Оно не на 100% верное, но я беру ответственность за результат»

Грэм Поттер поделился мнением о работе в «Челси».

Английский специалист возглавлял клуб с сентября 2022 по апрель 2023 года.

«Беру на себя ответственность за результат. Я никогда не говорил, что был идеален, но вы живете и учитесь, и вы благодарны за возможность и за опыт, который удалось получить.

Но, вероятно, был определенный контекст. «Челси» не выигрывает, значит, проблема в тренере, который никогда раньше не работал на таком уровне – это простое объяснение.

Возможно, оно не на 100 процентов ошибочное, но и не на 100 процентов верное», – сказал бывший главный тренер «Челси » Грэм Поттер .