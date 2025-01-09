Поттер о «Вест Хэме»: «Амбициозный клуб с преданными болельщиками и семейной атмосферой – правильный шаг для меня»

Грэм Поттер высказался о назначении в «Вест Хэм».

49-летний специалист, о назначении которого было объявлено сегодня, дал первое интервью в качестве нового тренера «Вест Хэма ».

– Грэм, добро пожаловать в «Вест Хэм»! Каково возглавить футбольный клуб с богатым наследием, историей и традициями?

– Я очень горд и взволнован. С нетерпением жду встречи и работы с игроками, выхода на тренировочное поле, а затем работы перед болельщиками.

Болельщики здесь всегда невероятно поддерживали [свою команду], и я с нетерпением жду встречи с ними.

Меня всегда поражало, как это страстный, амбициозный клуб с преданными фанатами и семейной атмосферой. Я всегда так думал. Действительно с нетерпением жду возможности познакомиться со всеми и стать частью семьи.

– «Вест Хэм» – огромный футбольный клуб с большой, преданной фан-базой. Вы рассматривали множество предложений, так что, по-вашему, заставило вас вернуться к тренерской работе именно с нами?

– Было много разных факторов, которые способствовали правильному решению. История, традиции, семейный дух клуба и невероятно преданная и страстная фан-база.

Есть вдохновляющий состав и блестящая академия, которая выпускает хороших молодых игроков, хочу познакомиться и поработать с ними, так что есть много разных вещей, которые делают эту возможность действительно интересной.

Я не торопил события не просто так, а чтобы дождаться подходящей возможности, и я просто почувствовал, что это правильный шаг для меня, – заявил экс-тренер «Челси» Поттер.