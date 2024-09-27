Поттер о составе «Челси», не помещавшемся в конференц-зале: «Некоторым приходилось сидеть на полу. Удивлюсь, если найдете тренера, который скажет: «Да, это лучшие условия для меня»
Грэм Поттер ответил на вопрос о раздутом составе «Челси» в период его работы.
Тренер возглавил лондонский клуб, сменив Томаса Тухеля в сентябре 2022 года, и был уволен в апреле.
– Как вы справлялись, пытаясь тренировать игроков, которые не могли поместиться в конференц-зале «Челси»?
– Некоторым из них приходилось просто сидеть на полу.
Это не идеально, конечно. Все понимали, что это была действительно сложная ситуация, потому что вы можете выбрать только 11 игроков, а если у вас 20 игроков, которые не играют, неважно, на каком вы месте.
Если вы сможете найти тренера, который скажет: «Да, это лучшие условия для меня», я очень удивлюсь, – сказал экс-тренер «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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