«Валенсия» арендовала форварда «Сосьедада» Садика до конца сезона с правом выкупа

Умар Садик перешел из «Реал Сосьедад» в «Валенсию».

«Валенсия » объявила о подписании 27-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. У клуба есть право дальнейшего выкупа игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги нигериец провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь .

Изображение: https://www.valenciacf.com/