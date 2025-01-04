«Валенсия» арендовала форварда «Сосьедада» Садика до конца сезона с правом выкупа
Умар Садик перешел из «Реал Сосьедад» в «Валенсию».
«Валенсия» объявила о подписании 27-летнего нападающего на правах аренды до конца сезона. У клуба есть право дальнейшего выкупа игрока.
В текущем сезоне Ла Лиги нигериец провел 7 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Изображение: https://www.valenciacf.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Валенсии»
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