Индзаги о 2:0 с «Аталантой»: «Интер должен был забивать 3-й и снимать все вопросы, но я не могу критиковать ребят. Мы провели отличную игру, и я очень доволен»
Миланский клуб выиграл матч Суперкубка Италии со счетом 2:0 и вышел в финал.
«Мы были очень хороши. Мы проявили себя как отличная команда в обоих таймах. Мы были сосредоточены и играли технично.
Во втором тайме мы должны были сделать счет 3:0, но я должен поздравить ребят. Нам следовало снять все вопросы немного раньше, но я не могу критиковать этих ребят. Мы провели отличную игру, и я очень доволен.
Во этих матчах никогда не бывает легко, но игроки продемонстрировал целеустремленность. Выходить на поле каждые 3-4 дня с перерывами на переезды непросто, но мы превзошли все ожидания.
Думфрис всегда забивал голы за «Интер» и сборную Нидерландов. У нас есть защитники, которым удается проявить себя в таких ситуациях. Лаутаро? Пару раз после его ударов Карнезекки делал потрясающие сэйвы. Мы во многом зависим от наших нападающих, они очень важны, независимо от забитых мячей.
Сыграет ли Тюрам в финале? Я не могу сказать, но он сказал мне, что почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, и мы немедленно произвели замену. Посмотрим, сможет ли он принять участие в финале в понедельник», – сказал Индзаги.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий