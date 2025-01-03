Индзаги о 2:0 с «Аталантой»: «Интер должен был забивать 3-й и снимать все вопросы, но я не могу критиковать ребят. Мы провели отличную игру, и я очень доволен»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги игры с «Аталантой».

Миланский клуб выиграл матч Суперкубка Италии со счетом 2:0 и вышел в финал.

«Мы были очень хороши. Мы проявили себя как отличная команда в обоих таймах. Мы были сосредоточены и играли технично.

Во втором тайме мы должны были сделать счет 3:0, но я должен поздравить ребят. Нам следовало снять все вопросы немного раньше, но я не могу критиковать этих ребят. Мы провели отличную игру, и я очень доволен.

Во этих матчах никогда не бывает легко, но игроки продемонстрировал целеустремленность. Выходить на поле каждые 3-4 дня с перерывами на переезды непросто, но мы превзошли все ожидания.

Думфрис всегда забивал голы за «Интер » и сборную Нидерландов. У нас есть защитники, которым удается проявить себя в таких ситуациях. Лаутаро? Пару раз после его ударов Карнезекки делал потрясающие сэйвы. Мы во многом зависим от наших нападающих, они очень важны, независимо от забитых мячей.

Сыграет ли Тюрам в финале? Я не могу сказать, но он сказал мне, что почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, и мы немедленно произвели замену. Посмотрим, сможет ли он принять участие в финале в понедельник», – сказал Индзаги .