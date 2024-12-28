«Такая пиханина была. Требования были очень большие». Дзагоев о том, как Газзаев довел его до слез
Алан Дзагоев рассказал о критике со стороны экс-тренера ЦСКА Валерия Газзаева.
«Газзаев меня вызывал почти после каждой игры. Разговор был, чтобы не зазнавался. Обижался на него? Как сказать. Валерий Георгиевич пихал прилично.
Помню, играли с «Амкаром» на выезде, это была примерно моя третья игра, закончилась 3:3. Развивалась игра так: выигрывали 1:0, потом проигрывали 1:3. На последних минутах был момент, что я принял мяч, а [рядом] Вагнер, слева забегает Жирков. Я его не увидел и отдал Вагнеру. Если бы отдал Жиркову, он был вышел один на один.
После игры такая пиханина была, у меня слезы пошли, но уже после. Требования были очень большие», — сказал бывший полузащитник ЦСКА в эфире CSKA Podcast.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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