Гендиректор «Пари НН» о будущем Гончаренко в клубе: «Оно предрешено: у тренера полный кредит доверия. Виктор Михайлович подготовил план на товарищеские игры»

Гендиректор «Пари НН» заявил, что у Виктора Гончаренко полный кредит доверия.

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 16 очками.

«Будущее Гончаренко? Готовимся к сборам, которые пройдут в Турции.

Виктор Михайлович уже подготовил план на товарищеские игры, также мы сделаем особый акцент на физическую подготовку.

Будущее предрешено: у тренера полный кредит доверия», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.