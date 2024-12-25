Гендиректор «Пари НН» о будущем Гончаренко в клубе: «Оно предрешено: у тренера полный кредит доверия. Виктор Михайлович подготовил план на товарищеские игры»
Гендиректор «Пари НН» заявил, что у Виктора Гончаренко полный кредит доверия.
После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 16 очками.
«Будущее Гончаренко? Готовимся к сборам, которые пройдут в Турции.
Виктор Михайлович уже подготовил план на товарищеские игры, также мы сделаем особый акцент на физическую подготовку.
Будущее предрешено: у тренера полный кредит доверия», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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