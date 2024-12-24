«Ювентус» готов арендовать Дисаси зимой. Клуб запросил информацию у «Челси»

«Ювентус» рассматривает аренду Акселя Дисаси в январе.

Туринцы запросили информацию у «Челси» насчет центрального защитника, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

«Ювентус » видит в 26-летнем французе замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю, выбывшим из-за травм на полгода.

Для «старой синьоры» Дисаси – трансферная цель, альтернативная Давиду Ганцко («Фейеноорд») и Антонио Силве («Бенфика»).

С приходом Энцо Марески Дисаси потерял место в стартовом составе «Челси » и в основном выступает в Лиге конференций.