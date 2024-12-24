«Ювентус» готов арендовать Дисаси зимой. Клуб запросил информацию у «Челси»
«Ювентус» рассматривает аренду Акселя Дисаси в январе.
Туринцы запросили информацию у «Челси» насчет центрального защитника, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
«Ювентус» видит в 26-летнем французе замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю, выбывшим из-за травм на полгода.
Для «старой синьоры» Дисаси – трансферная цель, альтернативная Давиду Ганцко («Фейеноорд») и Антонио Силве («Бенфика»).
С приходом Энцо Марески Дисаси потерял место в стартовом составе «Челси» и в основном выступает в Лиге конференций.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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