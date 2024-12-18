«Ман Сити» хочет бесплатно подписать Киммиха. У хавбека истекает контракт с «Баварией» (Кристиан Фальк)
Йозуа Киммих может перейти в «Манчестер Сити» из «Баварии».
Английский клуб заинтересован в подписании немецкого полузащитника летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Кристиан Фальк.
Договор футболиста и мюнхенского клуба рассчитан до 30 июня 2025 года.
29-летний Йозуа Киммих также проведет переговоры с «Баварией» о новом соглашении и усилит работу в этом направлении с 1 января. Игрок будет сам вести переговоры с клубом.
Хавбек выступает за «Баварию» с 2015 года. Он провел 14 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги и сделал три голевые передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern&Germany
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