«Ман Сити» хочет бесплатно подписать Киммиха. У хавбека истекает контракт с «Баварией» (Кристиан Фальк)

Йозуа Киммих может перейти в «Манчестер Сити» из «Баварии».

Английский клуб заинтересован в подписании немецкого полузащитника летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Договор футболиста и мюнхенского клуба рассчитан до 30 июня 2025 года.

29-летний Йозуа Киммих также проведет переговоры с «Баварией» о новом соглашении и усилит работу в этом направлении с 1 января. Игрок будет сам вести переговоры с клубом.

Хавбек выступает за «Баварию» с 2015 года. Он провел 14 матчей в нынешнем сезоне Бундеслиги и сделал три голевые передачи.