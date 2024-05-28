Филимонов об Акинфееве в РПЛ: «Он может играть до 50 лет, уровень сильно упал. Слабая конкуренция, никто из молодых не может вытеснить его из состава»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Александр Филимонов Спорт-Экспресс Владислав Тороп Футбол

Александр Филимонов высказался об Игоре Акинфееве и уровне РПЛ.

Ранее голкипер ЦСКА продлил контракт с клубом до 2026-го.

«Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью.

О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что Акинфеев – слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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20 комментариев
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Ответ Sergey Smolensky
Дооо, зато во твои времена Филимон конкуренция прям бешенная была... А Игорь дай бог до 40 доиграет и сторпанёт. У него в карьере были кресты и прочие травмы. К годам 45-50 у него будет забота, чтобы инвалидом не стать. Потому что нагрузка на колени в 30 в 40 и в 50 разная как и возможности организма.
Филимонов сам в премьерке (еще конкурентноспособной) играл в 41, почему он не может оценить возможности Акинфеева то
+6
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Ну а потом еще в кубке легенд до 75, добавил Александр
+5
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Дооо, зато во твои времена Филимон конкуренция прям бешенная была...
А Игорь дай бог до 40 доиграет и сторпанёт. У него в карьере были кресты и прочие травмы. К годам 45-50 у него будет забота, чтобы инвалидом не стать. Потому что нагрузка на колени в 30 в 40 и в 50 разная как и возможности организма.
+5
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+4
Ответ SopTecret
а что, он конкурентоспособный реально? в 2016 ходил на матчи - смотрелось бодро. в 2023 пришёл - пешком мяч катают. и это была игра Спартака с Зенитом
Ты слишком часто ходишь. Может понос?
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До 45 лет спокойно...
Старый конь борозды не испортит...как нельзя кстати звучит...
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Не понимаю почему всем до Игоря есть дело? Что за нездоровый интерес??? Это дело руководства клуба и игрока... Всем остальным не стоит совать нос не в своё дело...
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Может и до 50 лет.Сейчас в большенстве матчей больше 5-6 ударов по воротам не делают.Дальних ударов вообще нет,ни у одной команды.Вырождается наш футбол,уровень падает,а без посредственных иностранцев упадёт ещё ниже.Такие реалии.
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Ответ Ростовский
Чем та премьереа была конкурентоспособной нынешней?
как минимум, уровнем легионеров, паспортисты тоже были выше уровнем, чем сейчас
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Ну так до травмы Тороп играл
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Если бы не колени, я бы посмотрел на это. Реально, года идут, а Акинфеев не теряется.
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Если клуб вернется к большим задачам, эту проблему придется решать, конечно. Пока их нет, можно и до 50.
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Сам то понял - что сказал ? Смысловой уровень ниже плинтуса )
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А чего тогда сам Филимонов в 50 лет не играет? Ему только в октябре этого года должно 51 стукнуть.
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до 80-85 полагаю легко)
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Ответ Андрей Бирюков
Не понимаю почему всем до Игоря есть дело? Что за нездоровый интерес??? Это дело руководства клуба и игрока... Всем остальным не стоит совать нос не в своё дело...
Завидуют, лёжа на диване)
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Ответ ЦСКА УСБ
А чего тогда сам Филимонов в 50 лет не играет? Ему только в октябре этого года должно 51 стукнуть.
Лишь бы гадость какую-то написать. Филимонов говорит, что Акинфеев конкурентоспособен в нынешних условиях, а ты спрашиваешь: "А почему Филимонов неконкурентоспособен?" Вот зачем?
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