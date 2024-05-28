Филимонов об Акинфееве в РПЛ: «Он может играть до 50 лет, уровень сильно упал. Слабая конкуренция, никто из молодых не может вытеснить его из состава»

Александр Филимонов высказался об Игоре Акинфееве и уровне РПЛ.

Ранее голкипер продлил контракт с клубом до 2026-го.

«Он легко отыграет еще два года в . Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью.

О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что – слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», – сказал бывший вратарь « ».