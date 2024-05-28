Филимонов об Акинфееве в РПЛ: «Он может играть до 50 лет, уровень сильно упал. Слабая конкуренция, никто из молодых не может вытеснить его из состава»
Александр Филимонов высказался об Игоре Акинфееве и уровне РПЛ.
Ранее голкипер ЦСКА продлил контракт с клубом до 2026-го.
«Он легко отыграет еще два года в РПЛ. Я и год назад говорил, что он может на таком уровне играть до 50 лет, учитывая его уровень и отношение к здоровью.
О чем это говорит? О том, что уровень очень сильно упал. Но не говорит о том, что Акинфеев – слабый вратарь. Никто из молодых не может вытеснить его из состава. Слабая конкуренция», – сказал бывший вратарь «Спартака».
А Игорь дай бог до 40 доиграет и сторпанёт. У него в карьере были кресты и прочие травмы. К годам 45-50 у него будет забота, чтобы инвалидом не стать. Потому что нагрузка на колени в 30 в 40 и в 50 разная как и возможности организма.
Старый конь борозды не испортит...как нельзя кстати звучит...