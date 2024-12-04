«Пьянич играет примитивно – с ближним или поперек, в ритме, который удобен ему, а не команде. Он меня пока не убедил». Непомнящий о хавбеке ЦСКА
Валерий Непомнящий назвал примитивной игру хавбека ЦСКА Миралема Пьянича.
«Пьянич на сегодняшний день пока меня не убедил. Складывается ощущение, что он играет в ритме, который выгоден и удобен ему, а не команде.
Пьянич зачастую играет с ближним или поперек. Он действует слишком просто, и я бы даже сказал примитивно. Я бы хотел, чтобы он играл ближе к чужой штрафной и уже там искал продолжения атаки, а не на своей половине поля.
О его оборонительных качествах тоже говорить не приходится. Он по сути никак не относится к тем, кто отбирает мячи для команды.
Не знаю, сможет ли Пьянич после зимних сборов как-то по-новому раскрыться. Пока такой уверенности у меня нет»», – сказал бывший тренер российских клубов Непомнящий.
34-летний босниец провел 10 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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