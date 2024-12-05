«Не думаю, что проблема Мбаппе в тревоге – он был главным героем на Евро и ЧМ. Играть в «Реале» сложнее, но он вернется в лучшую форму». Экс-игрок «Мадрида» Алькорта о Килиане

Рафаэль Алькорта порассуждал о проблемах Килиана Мбаппе в «Реале».

– Мбаппе уже не тот игрок, каким был в «ПСЖ».

– Не думаю, что это связано с тревогой. Об этом можно было бы говорить, будь он 20-летним парнем, но он зрелый игрок, он выступал в качестве главного героя на чемпионатах мира и Европы. Не думаю, что дело в этом.

Проблема в том, что играть в «Реале » сложно, и давление совсем иное, чем было в «ПСЖ». Тем не менее, я считаю, что он вернется в свою лучшую форму и забьет множество голов, – сказал экс-защитник «Реала».