«Милан» и Габбия продлили контракт до 2029-го

«Милан» продлил контракт с Маттео Габбией.

Итальянский клуб объявил о подписании нового соглашения с 25-летним защитником. Оно рассчитано до июня 2029 года.

Габбия – воспитанник «россонери», он выступает за основную команду с сезона-2019/20. На его счету 84 матча и 5 забитых мячей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .