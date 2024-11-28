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«Милан» и Габбия продлили контракт до 2029-го

«Милан» продлил контракт с Маттео Габбией.

Итальянский клуб объявил о подписании нового соглашения с 25-летним защитником. Оно рассчитано до июня 2029 года. 

Габбия – воспитанник «россонери», он выступает за основную команду с сезона-2019/20. На его счету 84 матча и 5 забитых мячей.

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Милана»
logoсерия А Италия
logoМилан
logoМаттео Габбия
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