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  • Колосков о Тюкавине: «Он не похож на себя самого. От прежнего Тюкавина ничего не осталось, к сожалению. Стал играть менее эффективно, нет азарта и голов»
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Колосков о Тюкавине: «Он не похож на себя самого. От прежнего Тюкавина ничего не осталось, к сожалению. Стал играть менее эффективно, нет азарта и голов»

Вячеслав Колосков считает, что Константин Тюкавин перестал прогрессировать.

22-летний форвард «Динамо» забил 5 мячей в 16 играх в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Тюкавин не похож на себя самого. К сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Стал играть менее эффективно, нет того азарта и главное - нет голов. Не могу ответить, что происходит, но факт очевиден, что он стал хуже. 

Не скажу, что Тюкавину пели выдающиеся дифирамбы. Да, хвалили, говорили, что способный футболист, но не более того. Если бы я был рядом с игроком, то я бы мог говорить, закружилась ли у него голова или нет, но причина может быть другая. Может, какой-то непорядок во взаимоотношениях в команде.

Отцовство? Нет, это только положительно влияет, дает новые эмоции, задачи. Это стимул, а не отягчающее обстоятельство.

Не думаю, что Тюкавин станет запасным, а Маухуб основным. Его мастерство никуда не делось, мастера видно. Маухуб – это все-таки не Тюкавин, ему еще учиться и учиться», – считает бывший президент РФС.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoВячеслав Колосков
logoЭль-Мехди Маухуб
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
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