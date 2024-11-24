Хавбек «Факела» Якимов об 1:1 с «Динамо»: «Мы были лучше и заслуживали выиграть. Можем претендовать на победу в матче с любой командой»

Вячеслав Якимов заявил, что «Факел» играл лучше «Динамо» (1:1).

«Учитывая ход матча, «Факел» заслужил победу и был лучше «Динамо». Гол на последних секундах – огненные эмоции, счастье. Мы становились острее и наглее с каждой минутой, хотели выжать этот момент.

Хорошо, что получилось забить. Можем играть и претендовать на победу в матче с любой командой», – сказал полузащитник «Факела».

«Факел» обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти с «Динамо»: «Фернандес рукой заблокировал удар Якимова. В трансляции видно, что она увеличивает площадь тела»