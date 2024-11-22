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  • Дмитрий Андреев: «Все твердят, что «Оренбург» – фарм-клуб «Зенита». Собаки лают, караван идет. Даже если «Оренбург» станет чемпионом, будут говорить про это»
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Дмитрий Андреев: «Все твердят, что «Оренбург» – фарм-клуб «Зенита». Собаки лают, караван идет. Даже если «Оренбург» станет чемпионом, будут говорить про это»

Дмитрий Андреев оценил высказывания о том, что «Оренбург» – фарм-клуб «Зенита».

«Последние пять лет все твердят, что «Оренбург» – это фарм-клуб «Зенита». Даже после того, как мы обыграли «Зенит», люди все равно говорили о том, что мы их фарм-клуб.

Собаки лают, караван идет. У меня иммунитет к разговорам об этом, никак не реагирую на такие мысли людей. Даже если «Оренбург» станет чемпионом, найдутся люди, которые будут утверждать, что наша команда – фарм-клуб «Зенита», – сказал бывший спортивный директор «Оренбурга».

Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoОренбург
logoЗенит
logoДмитрий Андреев
logoпремьер-лига Россия
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