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  • Сергей Семак: «Садырин, Семин, Бердыев, Лобановский занимались трансферами. Сейчас есть спортивный директор, и работа стала немножко сложнее для тренеров»
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Сергей Семак: «Садырин, Семин, Бердыев, Лобановский занимались трансферами. Сейчас есть спортивный директор, и работа стала немножко сложнее для тренеров»

Сергей Семак сравнил времена работы с Павлом Садыриным с современностью.

В 1984 году «Зенит» под руководством Садырина стал чемпионом СССР по футболу.

– В ЦСКА вы играли под руководством Павла Федоровича Садырина. У легенд мы постоянно спрашиваем, как он воспринимался и в том чемпионском сезоне, и как он воспринимался потом и в команде, и в сборной. А какой он был вашими глазами?

– Прежде всего, человечный, настоящий. Он мог вспылить, мог быстро отойти. Но при этом он всегда был родным и понимающим.

Думаю, это не тот человек, который мог что-то держать за пазухой и что-то говорить за спиной. Все, что он хотел, он всегда говорил. Будь то хорошие слова или не очень хорошие. В этом отношении человечность и искренность всегда располагала.

– Насколько те тренерские уроки и какие-то параллели вы можете провести между работой сейчас, как тренером, и работой Павла Федоровича?

– Работа меняется, добавляются какие-то моменты и элементы, связанные с комплектованием команды. Во времена Павла Федоровича больше главный тренер определял развитие клуба, занимался трансферами.

Сейчас, в основном, этим аспектом занимается руководство клуба. Есть должность спортивного директора, и в этом отношении есть большая разница. Сейчас ты работаешь, естественно, можешь говорить свое мнение, какие игроки нужны тебе, исходя из их личных характеристик.

Но в тот момент, тот же Романцев в свое время, где он и главный тренер, и президент, и спортивный директор, и Юрий Павлович Семин, и Курбан Бердыев, и Лобановский. Это тренеры, которые занимались и тренировочным процессом, и комплектацией команды.

Сейчас в современных условиях ситуация немножко видоизменяется, и работа в этом отношении немножко сложнее для тренеров. А что касается самой работы, она вряд ли меняется.

– Взяли ли вы что-то от Павла Федоровича для тренерской карьеры?

– Конечно! Думаю, вся команда из поколения в поколение несет его дух победителя! Он выиграл в первый раз, а мы продолжаем его традиции. Стараемся, по крайней мере, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Зенита»
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