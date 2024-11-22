«Зенит» проведет лекции и встречи с родителями юных футболистов

С 30 ноября по 1 декабря Центр повышения квалификации тренеров «Газпром»-Академии ФК «Зенит» приглашает родителей юных футболистов на встречи «Путь чемпиона». Событие будет посвящено гармоничному развитию детей в спорте и правильной подготовке нового поколения футболистов. Перед участниками выступят профессиональные спортсмены, тренеры и психологи, а откроет мероприятие выдающийся игрок «Зенита» и экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

Встречи «Путь чемпиона» – это два дня, насыщенных лекциями и дискуссиями, в ходе которых заинтересованные родители смогут понять, нужен ли ребенку профессиональный спорт в целом и подходит ли ему футбол в частности, есть ли у него талант, способности и необходимые черты характера. А также узнают, как эффективно поддержать юного спортсмена на карьерном пути, организовать его повседневную жизнь, найти подходящего тренера и выстроить с ним правильные отношения.

В рамках встреч перед аудиторией выступят эксперты спортивной индустрии. Заведующий кафедрой теории и методики футбола НГУ им. Лесгафта Максим Нифонтов расскажет о способах сохранения и контроля мотивации, тренер высшей категории Руслан Мухамедзянов обсудит вопросы правильного питания и режима дня растущего спортсмена. Тренер Академии «Зенит» Павел Первушов посвятит свое выступление отношениям между всеми участниками спортивного образовательного процесса – тренером, спортсменом и родителями.

Откроет событие экс-капитан сборной России по футболу и один из лучших игроков в истории клуба «Зенит» Андрей Аршавин. Он поделится опытом своей спортивной карьеры. Также для участников конференции пройдут экскурсии по «Газпром»–Академии.

Билеты и подробную информацию можно найти на сайте .

Первые 50 купивших билет получат в подарок билет на футбольный матч “Зенит” – “Крылья Советов”.