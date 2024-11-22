«От Мудрика каждый раз ждут феерической игры, не хватает стабильности. Никто не спорит, что он талант? Свой дар нужно подкреплять голами и передачами». Маркевич о вингере
Мирон Маркевич прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче с Албанией.
Сборная Украины победила албанцев в выездном матче Лиги наций (2:1).
– Мудрик выдал просто роскошную игру против Грузии, а с Албанией как-то не сиял. Соперник не дал или Михаил никак не может в колею попасть?
– Он игры не испортил, но мы же от Мудрика ждем в каждом поединке не просто игры, а феерической. Поэтому он и не запомнился особенно, если говорить о матче с Албанией.
Не хватает ему пока стабильности. В этом плане он должен прежде всего над собой поработать.
Никто не будет спорить, что он талант? Просто ему свой дар нужно подкреплять результатами: голами и результативными передачами. Все-таки смотрят на показатели, – цитирует бывшего тренера сборной Украины, «Карпат» и «Металлиста» «Український футбол».
Опубликовано: Илья Учватов
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