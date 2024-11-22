Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии Goal, Аргентина – 2-я. Франция поднялась на 5-е место, Португалия – на 6-е, Бразилия упала на 10-е
Goal обновил рейтинг претендентов на победу на ЧМ-2026.
Сборная Испании сохранила лидерство в сравнении со списком, опубликованным больше месяца назад. В топ-10 попали:
1 (1). Испания.
2 (2). Аргентина.
3 (3). Германия.
4 (4). Англия.
5 (6). Франция.
6 (8). Португалия.
7 (5). Италия.
8 (10). Нидерланды.
9 (7). Колумбия.
10 (9). Бразилия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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