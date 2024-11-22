Испания – фаворит ЧМ-2026 по версии Goal, Аргентина – 2-я. Франция поднялась на 5-е место, Португалия – на 6-е, Бразилия упала на 10-е

Goal обновил рейтинг претендентов на победу на ЧМ-2026.

Сборная Испании сохранила лидерство в сравнении со списком, опубликованным больше месяца назад. В топ-10 попали:

1 (1). Испания.

2 (2). Аргентина.

3 (3). Германия.

4 (4). Англия.

5 (6). Франция.

6 (8). Португалия.

7 (5). Италия.

8 (10). Нидерланды.

9 (7). Колумбия.

10 (9). Бразилия.