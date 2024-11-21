Карич из «Пари НН»: «Как-нибудь загляну во «Вкусно и точка» – мне нравится фастфуд. Но если захочу чего-то такого, лучше пойду в ресторан и съем хороший бургер»

Свен Карич рассказал об отношении к фастфуду.

– Валерий Карпин запрещает игрокам в сборной есть сахар. Вы себя как-то ограничиваете в этом продукте и есть ли какой-то особый режим питания?

– Обычно в клубе нам готовят всю еду. Она здоровая и полезная. Но таких ограничений, как у Карпина, нет.

Каждый игрок отличается от другого, нельзя говорить, что для кого-то сахар – это плохо.

Я люблю есть сладкое, диета для меня не является чем-то принципиальным.

– Знаете, что такое «Вкусно и точка»? Бывали там?

– Знаю, что это, но никогда там не был.

Вообще мне нравится фастфуд, хотя это и не то, что я ем каждый день, но если захочу чего-то такого, лучше пойду в ресторан и съем там хороший бургер, чем в «Макдоналдсе».

Не знаю когда, но как-нибудь загляну во «Вкусно и точка», – сказал защитник «Пари НН » Свен Карич.