Карич из «Пари НН»: «Как-нибудь загляну во «Вкусно и точка» – мне нравится фастфуд. Но если захочу чего-то такого, лучше пойду в ресторан и съем хороший бургер»
– Валерий Карпин запрещает игрокам в сборной есть сахар. Вы себя как-то ограничиваете в этом продукте и есть ли какой-то особый режим питания?
– Обычно в клубе нам готовят всю еду. Она здоровая и полезная. Но таких ограничений, как у Карпина, нет.
Каждый игрок отличается от другого, нельзя говорить, что для кого-то сахар – это плохо.
Я люблю есть сладкое, диета для меня не является чем-то принципиальным.
– Знаете, что такое «Вкусно и точка»? Бывали там?
– Знаю, что это, но никогда там не был.
Вообще мне нравится фастфуд, хотя это и не то, что я ем каждый день, но если захочу чего-то такого, лучше пойду в ресторан и съем там хороший бургер, чем в «Макдоналдсе».
Не знаю когда, но как-нибудь загляну во «Вкусно и точка», – сказал защитник «Пари НН» Свен Карич.
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