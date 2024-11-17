Личка про 50 тысяч штрафа от КДК: «Вся сумма на месяц ушла – брат меня спасает! На заседание поехали с женой – она мой телохранитель, очень жесткая»

Марцел Личка высказался о штрафе от КДК.

Ранее главный тренер «Динамо» был оштрафован на 50 тысяч рублей за фразу «Вообще ###### (капец)... Катастрофа» на пресс-конференции после матча 14-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

– Вы приехали на КДК по поводу проскочившего нецензурного слова вместе со своей супругой. Наверное, вы первый, кто приехал вместе со своей семьей.

– Жена меня всегда защищает. Она очень жесткая! Когда мне хотят сделать плохо, она становится моим телохранителем. Поехали вместе на заседание, а потом погуляли по городу.

– Вы говорили, что живете на 50 тысяч рублей в месяц. Что делать после штрафа от КДК, который как раз в таком размере?

– Вся сумма ушла! Марио (брат Марцела и его помощник в «Динамо» – Спортс’’) меня спасает!

Но если серьезно, в «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое.

Покупаю что-то в гипермаркете, куда-то сходим с Марио в кафе. Но денег много не тратится. С женой можем сходить в Zara. Дорогие вещи я теперь не покупаю, хотя мне всегда нравились Dior и Louis Vuitton, – сказал главный тренер «Динамо ».

«Динамо» выпустило мерч для погашения штрафа Лички за слово «######» . Всего 10 футболок, каждая – 5000 рублей