Раньери выйдет с пенсии ради «Ромы». Говорит, променял бы титул «Лестера» на скудетто

Все-таки третий заход.

Все идет к тому, что 73-летний Клаудио Раньери снова возглавит «Рому». Он вечером в среду подтвердил это сам.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, итальянец доведет римлян до конца сезона, а потом получит пост в руководстве «Ромы», какой конкретно – пока неизвестно.

Да, в руководстве этой взбалмошной «Ромы», где к середине ноября уволили уже двоих: Даниэле Де Росси и Ивана Юрича.

«Рома» не потянула Манчини. А вот Де Росси мог вернуться

Юрич продержался лишь 12 игр, выиграл всего четыре. «Рома» идет 12-й в Серии А и вне топ-восемь Лиги Европы – совсем не то, чего ожидали владельцы Дэн и Райан Фридкины.

Юрич вляпался в мини-скандал: в перерыве матча с «Фиорентиной», при 1:3, поговорил на повышенных с защитником Джанлукой Манчини. Тренер якобы в ярости влетел в раздевалку и упрекнул игрока в плохой игре. Иван кинул в Манчини в бутылку – между ними началась потасовка. Не помирились и после драки.

Стало понятно, что пора снова менять тренера. Вот варианты, которые были у «Ромы», по инсайдам Джанлуки Ди Марцио, у него самая полная картина.

● Главным кандидатом стал Роберто Манчини : в октябре он ушел из сборной Саудовской Аравии с гигантскими отступными , но снижать требования ради «Ромы» не стал. Запросил 6,5 млн евро за сезон – не сошлись.

● Даниэле Де Росси не против вернуться в «Рому», но это не устраивает одного из владельцев – Дэна Фридкина. Он хочет тренера с именем: Массимилиано Аллегри или Маурицио Сарри . Однако переговоров с ними не было.

● Винченцо Монтелла тоже попал в шорт-лист, но у него огромные отступные в сборной Турции. «Рома» не хочет платить – плюс еще и за штаб, а это одно из требований тренера.

● Есть английские из АПЛ Эрик тен Хаг и Грэм Поттер . Нидерландец отказал и отдыхает после «МЮ», а вот Грэм согласен. Ему нравился проект «Ромы», но переговоры заглохли на начальной стадии. Эдина Терзича и Фрэнка Лэмпарда всерьез не рассматривали (их имена тоже мелькали).

В итоге «Рома» остановилась на Раньери. Выходит, договориться с топ-тренером у Фридкина так и не вышло.

Это третий заход Клаудио в «Рому» как тренера – он идет домой, Раньери воспитанник римлян. Впервые возглавил команду еще в 2009-м после отставки из «Юве», в первом же сезоне занял второе место следом за «Интером». Летом 2010-го продлил контракт, через полгода подал в отставку, хотя сейчас сильно жалеет:

«Мне жаль, что я не выиграл скудетто с «Ромой». Потом все сломалось. Сейчас смогу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».

В 2019-м Клаудио заменил Эусебио Ди Франческо, отработал до конца сезона и ушел спокойно.

Раньери вернулся, хотя заканчивал с клубным футболом. И плакал при прощании

Клаудио Раньери вообще-то летом завершил тренерскую карьеру со словами об уходе из клубного футбола.

Он тепло прощался с «Кальяри», избежав вылета. Перед последним матчем с «Фиорентиной» заявил, что не исключает рассмотрения только предложений от сборных.

«Кальяри» проводил баннером с надписью «Вечная благодарность великому человеку. Спасибо вам, тренер». Болельщики, судьи и футболисты обеих команд стоя аплодировали. Сам он заплакал в этот момент.

С июня Клаудио наслаждался отдыхом. И вот теперь возвращается.

«Рома» уволила Юрича. Из-за 12-го места и хаоса в руководстве

Фото: Alfredo Falcone/Lapresse.&Quot;A/ZUMA Press, IMAGO/Luigi Canu/IPA Sport / ipa, Xinhua/Cao Can, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press