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  • Аршавин мечтал сыграть с Сан-Марино: «Эта сборная не попадалась, к сожалению. С Брунеем будет от пятерки мячей – все будут довольны»
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Аршавин мечтал сыграть с Сан-Марино: «Эта сборная не попадалась, к сожалению. С Брунеем будет от пятерки мячей – все будут довольны»

Андрей Аршавин признался, что мечтал сыграть со сборной Сан-Марино.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Брунея. 

«Я мечтал сыграть с Сан‑Марино, но, к сожалению, ни разу мне эта сборная не попадалась. С Андоррой играл раз пять‑шесть. Но все же есть отличия. Там ты играешь на результат, так как это отборочный турнир.

Скорее всего, Бруней – команда низкого уровня. Нужно порадовать зрителей игрой. Футболисты должны быть раскрепощены – никакого давления. Думаю, что голов будет от пятерки – все будут довольны», – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Андорры по футболу
logoсборная Сан-Марино по футболу
logoсборная Брунея
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