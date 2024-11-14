Андрей Аршавин признался, что мечтал сыграть со сборной Сан-Марино.

15 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Брунея.

«Я мечтал сыграть с Сан‑Марино, но, к сожалению, ни разу мне эта сборная не попадалась. С Андоррой играл раз пять‑шесть. Но все же есть отличия. Там ты играешь на результат, так как это отборочный турнир.

Скорее всего, Бруней – команда низкого уровня. Нужно порадовать зрителей игрой. Футболисты должны быть раскрепощены – никакого давления. Думаю, что голов будет от пятерки – все будут довольны», – сказал бывший футболист сборной России.