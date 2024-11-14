Аршавин мечтал сыграть с Сан-Марино: «Эта сборная не попадалась, к сожалению. С Брунеем будет от пятерки мячей – все будут довольны»
Андрей Аршавин признался, что мечтал сыграть со сборной Сан-Марино.
15 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Брунея.
«Я мечтал сыграть с Сан‑Марино, но, к сожалению, ни разу мне эта сборная не попадалась. С Андоррой играл раз пять‑шесть. Но все же есть отличия. Там ты играешь на результат, так как это отборочный турнир.
Скорее всего, Бруней – команда низкого уровня. Нужно порадовать зрителей игрой. Футболисты должны быть раскрепощены – никакого давления. Думаю, что голов будет от пятерки – все будут довольны», – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости