Парень рядом с судьей из скандального видео о Клоппе – бывший игрок в крикет. Он тоже отстранен

Может потерять работу в рекрутинговой компании.

В Англии продолжается обсуждение скандала вокруг арбитра Дэвида Кута , который оскорбил Юргена Клоппа. Медиа нашли еще одного участника видео – того, кто сидел рядом с Кутом.

Это бывший спортсмен, у которого, похоже, тоже возникнут проблемы на работе.

Друг Кута немного играл в крикет, а сейчас – консультант в рекрутинговой компании

Daily Mail пишет, что сидящего рядом с Кутом человека зовут Бен Китт. Это бывший игрок в крикет из Ноттингемшира, который завершил карьеру из-за травмы спины.

Он подписал контракт с «Ноттингемширом» в 2017 году и отлично провел первый сезон, но затем здоровье стало подводить, так что в 2019-м Китт покинул клуб. Тогда он говорил: «Травмы иногда не заживали полностью. Клуб не торопил меня против моей воли, совсем нет. Хоть телу было бы и легче, если бы я не напрягался. Но было бы неправильно сказать, что я зол. На клуб совсем не злюсь. Расстроен, как все вышло. Просто [виноваты] травмы. Это тяжело принять».

Интересно, что отец судьи Кута – тоже бывший игрок в крикет и тоже выступал за «Ноттингемшир».

Сейчас Китт работает в компании по набору персонала Forsyth Barnes в Ноттингеме. Должность – главный консультант.

Медиа приводит слова источника о том, что Китт очень расстроен из-за слива видео, хотя он действительно дружил с Кутом (раньше дружил, а сейчас не дружит? Здесь – вопрос). И вообще не понимает, как это видео просочилось наружу.

В видео Китт говорит: «Он [Кут] – судья АПЛ. Давайте не будем портить ему карьеру. Посмотрим правде в глаза, мы хорошие парни, и мы не можем портить ему карьеру. Мы не настолько плохие. К тому же он чертова легенда».

А еще – подвел итог: «Короче, Юрген Клопп – ублюдок, «Ливерпуль» – чертовы придурки. Мы ненавидим скаузеров». Из-за этой откровенности вполне могут быть проблемы.

Грозит ли что-то Китту – похоже, да

Сейчас Китту 29 лет. Telegraph сообщил, что в Forsyth Barnes, где работает Китт, проводят собственное расследование. Соучредитель Рохил Ахмад сказал медиа, что в компании относятся к этому серьезно, поэтому Китт отстранен от работы

При этом Ахмад добавил: «Хотя мы все еще собираем факты, но точно знаем: видео снято за несколько лет до того, как Бен стал работать в Forsyth Barnes. За время работы в компании Бен продемонстрировал отличную трудовую этику и преданность делу. Он серьезно повзрослел и вырос в ответственного молодого человека».

Сам Китт не комментирует ситуацию до окончания полного расследования. Еще недавно можно было увидеть его профиль в LinkedIn, но сейчас он недоступен.

Пострадает не только Кут.

Cкандал в АПЛ: судья назвал Клоппа «полным мудаком» на слитом видео

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey