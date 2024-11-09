Впереди у «Спартака» – очень дерзкий новичок. Агрессивный прессинг, дыры в обороне и Дзюба!

Самый приятный середняк РПЛ.

«Акрон» прокачал атакующий стиль благодаря Дзюбе и Лончару

«Акрон» – самый дерзкий новичок РПЛ с привлекательным стилем, в котором угадываются черты «Ростова» Валерия Карпина. Есть несколько общих принципов:

1. 4-3-3 – базовая структура, которая может трансформироваться в тройку на мяче или пятерку при обороне через опускания опорника по аналогии с Данилом Глебовым.

2. Ставка на высокий прессинг и контрпрессинг.

3. Стремление владеть мячом, разыгрывать коротко и низко, использовать проникающие передачи от центральных защитников Паулу Витора и Родригу Эшковала.

По атакующим показателям «Акрон» – крепкий середняк лиги.

Еще интереснее, что «Акрон» прокачал стиль по ходу сезона. Одна из причин преображения – перевод Стефана Лончара из опорной зоны на позицию левой восьмерки. Как опорник он слаб в продвижении – из-за этого в первом туре против «Локомотива» (2:3) глубже за мячом приходилось спускаться более креативным Максиму Кузьмину и Максиму Палиенко.

В эти моменты Лончар поднимался вперед, нарушая баланс, излишне открывая структуру и ограничивая варианты впереди. Со второго тура Стефан играет выше, а в опорной зоне выходит Алекса Джурасович. Решение тренера Заура Тедеева сработало и раскрыло полузащитника: теперь он лучший в «Акроне» по «гол+пас» (3+5), дает гигантский объем и классно включается вторым темпом.

Вторая причина эволюции – трансфер Дзюбы. Артем с ходу дополнил команду: оформил 2+3 в 6 матчах (второй в «Акроне» по «гол+пас»), добавил вариативности в атаке и дал возможности для корректировки стиля.

Во-первых, наличие такого форварда позволяет упрощать игру при необходимости: навешивать в штрафную, забрасывать из глубины, перебивать прессинг забросами и подбирать на чужой половине.

Во-вторых, Тедеев варьирует атакующую тройку в зависимости от соперника. С вингерами Солтмурадом Бакаевым и Кириллом Данилиным легче атаковать на пространстве. С выходом Жилсона Беншимола на правом краю появляется опция для кроссов в штрафную (Дзюба стягивает на себя центральных защитников и связывает их борьбой, а Беншимол врывается в освобожденное пространство). Универсальный Владимир Хубулов хорош смещениями в опорную зону.

Дерзкий атакующий стиль делает «Акрон» привлекательным: не отходят от концепции против топов, создают моменты после прессинга, опасны в контратаках за счет скорости и дриблинга Бакаева, грузят штрафную благодаря габаритным Дзюбе, Беншимолу и Лончару.

Но есть нюанс.

У «Акрона» одна из худших оборон лиги

Отсутствие баланса – еще одна причина, почему за матчами «Акрона» интересно наблюдать. Во многом причины провалов обороны связаны с нежеланием отходить от фирменного стиля даже в матчах с топ-клубами. Команда Тедеева настаивает на прессинге, атакует большими силами и рискованно разыгрывает на своей половине – как следствие много пропускает (26, больше пропущенных только у «Ахмата» – 27, и «Оренбурга» – 28).

Против «Локомотива» Лончар высоко поднимался при прессинге и розыгрышах на своей половине. Любой обрез или неслаженное давление приводили к опасным выпадам.

При Джурасовиче опорная зона немного стабилизировалась из-за более глубокой позиции Алексы во всех фазах, а Лончар получил возможность агрессивно выдвигаться на финальную треть. В таком сочетании у «Акрона» лучше баланс в играх с прямыми конкурентами, а атакующий напор позволяет делать разницу. Но для клубов первой восьмерки команда Тедеева по-прежнему удобный соперник.

«Акрон» действует нетипично для новичка лиги: при прессинге нередко оставляет на своей половине только пару ЦЗ, предпочитает эмоции дисциплине, проваливается в опорной зоне, с трудом гасит контратаки и неустойчив даже в низком блоке. Этим объясняется отсутствие очков с топ-клубами и разгромы от них (0:4 от ЦСКА, 2:5 от «Краснодара», 0:5 от «Зенита»).

Еще одна проблема «Акрона» – оборона на стандартах. Команда Тедеева пропустила больше всех в лиге после угловых (6). Тольяттинцы регулярно теряют соперников при игре 1-в-1, проваливаются против блоков, не контролируют вбегания вторым темпом.

Выводы

● «Акрон» дерзко дебютировал в РПЛ: удивляет смелым прессингом, атакует, не отходит от стиля даже в матчах с топ-клубами, уверенно замыкает первую восьмерку и оставляет впечатление самого приятного середняка лиги.

● Тедеев прокачал атакующий стиль по ходу сезона: появление Джурасовича в опорной стабилизировало структуру в играх с прямыми конкурентами, Дзюба добавил атаке вариативности, а Лончар раскрылся на позиции восьмерки благодаря гигантскому объему и рывкам в штрафную.

● Но оборонительные показатели «Акрона» – на уровне аутсайдера РПЛ. Из-за открытой структуры и отсутствия баланса: не адаптируют стиль в матчах с топами, неустойчивы против контратак, проваливаются в позиционной обороне и на стандартах.

Со «Спартаком» явно будет весело.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; fcakron.ru