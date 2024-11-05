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«Когда Месси бьет, он смотрит не на вратаря, а на мяч. Он как Карри с его трехочковыми». Спортивный ортопед о Лео

Спортивный ортопед сравнил удары Лионеля Месси с бросками Стефена Карри.

«Когда Лео бьет, он не смотрит на вратаря, он смотрит на мяч, пока тот не попадает в цель. И он запоминает это [у него мышечная память]. Он как Карри с его трехочковыми – [Стефен] понимает, попадет ли он в кольцо, по тому, как мяч отрывается от его рук. 

Когда он [Месси] бьет, его ноги образуют букву «V», он бьет по нижней части мяча. Это помогает ему добиться двух эффектов: придать мячу вращение и необходимую высоту», – сказал спортивный ортопед Алехандро Байо.

«Ямаль больше похож на Неймара или Анри, чем на Месси. Лионель может быстро опустить ногу, делая центр тяжести низким – это его достоинство». Спортивный ортопед о футболистах

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
logoГолден Стэйт
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoНБА
logoСтефен Карри
logoИнтер Майами
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