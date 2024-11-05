Фоменко о работе в ЦСКА: «Где-то мы ошибались – отдали в аренду Бистровича, продали Ермакова и Кучаева. Может, стоило до кучи взять кого-то» 

Олег Фоменко оценил свою работу в ЦСКА в штабе Владимира Федотова.

– У вас есть претензии к себе по работе в ЦСКА?

– Есть рабочие моменты, наверняка мы где-то ошибались.

Глобально…Ты не можешь управлять командой, когда у тебя отсутствуют люди. Это сейчас говорят: «Кисляк…»

– Кисляк действительно сейчас играет больше, чем при вас.

– Он стал старше, это немаловажно. До этого он, Лукин и Рядно два года работали с нами. И если бы сейчас был Жемалетдинов здоровый, какая была опорная зона у ЦСКА?

– Обляков и Здьелар.

– Вот и все. Это тоже не от хорошей жизни.

– Известно, что ваш штаб был очень придирчив в отборе новых футболистов, вы многих отсеивали. В этом могла быть ошибка?

– Могла быть. В прошлом сезоне мы надеялись, что возьмем хорошего опорника, при этом у нас были Ермаков и Кучаев. Поэтому мы отдали в аренду Бистровича. Если бы мы знали, что получится такая ситуация, может, и оставили бы Бистровича .

Потом зимой продали Ермакова и Кучаева , а вместо них – никого. То есть по весне еще меньше людей стало.

Где-то мы ошибались, может, стоило до кучи взять кого-то. Но мы отказывались по соотношению предлагаемых цены и качества, – сказал бывший ассистент тренера ЦСКА в эфире шоу «Это футбол, брат!»