Евгений Ловчев: «Карпин – понтовщик редкий. Все рассказывает красиво, как и кому комментировать, но чего добился как тренер? Ответ – ничего»
«Ростов» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.
«Других бы уже давно выгнали из «Ростова» с такими результатами. К Карпину у меня вообще особое отношение. Впрочем, как и у него ко мне.
Он вообще понтовщик редкий, если честно. В основном все рассказывает красиво, как и кому комментировать правильно, а ведь сам руководил когда-то комментаторами здесь же. Но это не вопрос личных отношений.
Однозначно Карпин как тренер вырос с того времени, когда он начинал в «Спартаке». Но возникает вопрос, а что он как тренер добился в карьере. Ответ – ничего.
А удалять его из «Ростова» или нет – дело руководства. При нем, конечно, команда боевой стала и добивалась прогресса.
Понятно, что для борьбы за чемпионство или за тройку им нужен совсем другой состав», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.
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