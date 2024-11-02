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Евгений Ловчев: «Карпин – понтовщик редкий. Все рассказывает красиво, как и кому комментировать, но чего добился как тренер? Ответ – ничего»

Евгений Ловчев поделился мнением относительно Валерия Карпина.

«Ростов» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Других бы уже давно выгнали из «Ростова» с такими результатами. К Карпину у меня вообще особое отношение. Впрочем, как и у него ко мне.

Он вообще понтовщик редкий, если честно. В основном все рассказывает красиво, как и кому комментировать правильно, а ведь сам руководил когда-то комментаторами здесь же. Но это не вопрос личных отношений.

Однозначно Карпин как тренер вырос с того времени, когда он начинал в «Спартаке». Но возникает вопрос, а что он как тренер добился в карьере. Ответ – ничего.

А удалять его из «Ростова» или нет – дело руководства. При нем, конечно, команда боевой стала и добивалась прогресса.

Понятно, что для борьбы за чемпионство или за тройку им нужен совсем другой состав», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoЕвгений Ловчев
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