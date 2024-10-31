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«Болонья» реконструирует домашний стадион, инвестиции оцениваются в 200 млн евро. Город рассчитывает принять Евро-2032

«Болонья» проведет реконструкцию домашнего стадиона «Ренато Далль’Ара».

Итальянский клуб объявил о подписании эксклюзивного партнерского соглашения с Webuild Group с целью обновления стадиона. Партнерство, рассчитанное до конца 2027 года, стало частью более крупного проекта, разработанного клубом совместно с муниципалитетом Болоньи. Ожидается, что новый стадион позволит городу стать кандидатом на проведение матчей чемпионат Европы 2032 года. Общий объем запланированных инвестиций оценивается в 200 миллионов евро.

Фундаментальным элементом реконструкции станет крыша стадиона, имеющая форму ракушки и способная пропускать свет и воздух. Кроме того, металлические конструкции, установленные к ЧМ-1990, будут демонтированы, что позволит сохранить оригинальные стены. Объект будет построен по стандартам УЕФА 4-й категории и будет вмещать более 30 тысяч мест. Трибуны будут расположены близко к полю, примерно в 7 метрах от игровой линии.

Частью проекта также станет реконструкция района, где будет построен «временный стадион», на котором во время работ пройдут домашние матчи клуба.

Webuild Group уже построила и отремонтировала 9 крупных стадионов по всему миру, включая миланский «Сан-Сиро» и «Аль-Байт» в Катаре к ЧМ-2022.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calcio e Finanza
logoсерия А Италия
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logoБолонья
Ренато Далль′Ара
стадионы
деньги
Евро-2032
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