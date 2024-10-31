Тен Хаг сразу после увольнения из «МЮ» улетел к родителям в Нидерланды без жены и детей
По информации Daily Mail, после увольнения в понедельник тренер не заехал на базу клуба, а сразу же направился в аэропорт, откуда улетел в родной город на частном самолете. Его жена Бьянка и трое детей пока что остались в Англии, чтобы уладить необходимые дела.
Семья экс-тренера манкунианцев проживает в городе Олдензал недалеко от границы с Германией. Сообщается, что тен Хаг с женой часто приезжали в город, насчитывающий 31 тысячу жителей, чтобы отвлечься от его работы в английском клубе.
«Все в Олдензале очень гордятся им и очень уважают тен Хагов. Здесь он может расслабиться и почувствовать, что у него есть свое личное пространство. Уверен, это сильно отличается от того, что он испытал в Манчестере, и поэтому он быстро вернулся», – сказал один из соседей семьи.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий