Тен Хаг сразу после увольнения из «МЮ» улетел к родителям в Нидерланды без жены и детей

Эрик тен Хаг после увольнения из «Ман Юнайтед» улетел к родителям в Нидерланды.

По информации Daily Mail, после увольнения в понедельник тренер не заехал на базу клуба, а сразу же направился в аэропорт, откуда улетел в родной город на частном самолете. Его жена Бьянка и трое детей пока что остались в Англии, чтобы уладить необходимые дела.

Семья экс-тренера манкунианцев проживает в городе Олдензал недалеко от границы с Германией. Сообщается, что тен Хаг с женой часто приезжали в город, насчитывающий 31 тысячу жителей, чтобы отвлечься от его работы в английском клубе.

«Все в Олдензале очень гордятся им и очень уважают тен Хагов. Здесь он может расслабиться и почувствовать, что у него есть свое личное пространство. Уверен, это сильно отличается от того, что он испытал в Манчестере , и поэтому он быстро вернулся», – сказал один из соседей семьи.