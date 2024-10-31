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За плевок в арбитра на 6 матчей (3 – условно) дисквалифицирован хавбек миасского «Торпедо» Замятин из Второй лиги

Футболиста из Второй лиги дисквалифицировали на 6 матчей за плевок в арбитра.

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении полузащитника миасского «Торпедо» Дениса Замятина, который в воскресенье в матче с «Краснодаром‑2» (1:1) был удален на 45‑й минуте.

«Игрок «Торпедо» Миасс Денис Замятин плюнул в главного судью во время остановки игры. Он получил желтую карточку за споры, затем совершил плевок и получил удаление. Полностью эпизод смотрите здесь, момент с плевком – с 1:22.

Игрок дисквалифицирован на шесть матчей Второй лиги, из которых три – условно», – сказал Григорьянц.

Клуб из Миасса занимает 2‑е место в таблице серебряной группы LEON Второй лиги А.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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КДК РФС
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