Глава «Спартака» из Костромы об iPhone 16 в подарок игрокам за отказ от снюса: «Пока никто не бросил, история в силе. Двоих отправили на анализ мочи»
Глава «Спартака» из Костромы рассказал, бросили ли игроки снюс в обмен на айфоны.
Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский пообещал, что подарит iPhone 16 в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс (увлаженный табак, который помещают за губой – Спортс’‘).
– История с айфонами в силе. Мы дарим их игрокам, которые перестают употреблять снюс.
– Был ли кто-то вознагражден?
– Пока никто не бросил. Вот двоих отправили на анализ мочи. Как только бросят, подарим новый iPhone 16, – сказал Дмитрий Хотимский.
«Спартак» выступает в LEON Второй лиге А. После 15 туров в дивизионе «Золото» команда занимает второе место, отставая от лидера на 6 очков.
30 октября, они сыграют на выезде против «Сочи» на стадии 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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