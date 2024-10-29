Глава «Спартака» из Костромы об iPhone 16 в подарок игрокам за отказ от снюса: «Пока никто не бросил, история в силе. Двоих отправили на анализ мочи»

Глава «Спартака» из Костромы рассказал, бросили ли игроки снюс в обмен на айфоны.

Ранее учредитель костромского «Спартака » Дмитрий Хотимский пообещал , что подарит iPhone 16 в полной комплектации каждому игроку, кто прекратит употреблять снюс (увлаженный табак, который помещают за губой – Спортс’‘).

– История с айфонами в силе. Мы дарим их игрокам, которые перестают употреблять снюс.

– Был ли кто-то вознагражден?

– Пока никто не бросил. Вот двоих отправили на анализ мочи. Как только бросят, подарим новый iPhone 16, – сказал Дмитрий Хотимский.

«Спартак» выступает в LEON Второй лиге А. После 15 туров в дивизионе «Золото» команда занимает второе место, отставая от лидера на 6 очков.

30 октября, они сыграют на выезде против «Сочи» на стадии 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.