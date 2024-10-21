Неймар сыграл впервые за 369 дней! Больше года без футбола из-за крестов

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Форвард «Аль-Хилаля» Неймар – наконец-то на поле! Он вышел на замену в матче азиатской Лиги чемпионов и провел на поле примерно полчаса, хотя и появился на 77-й минуте – просто «Аль-Хилаль» и «Аль-Айн» доиграли аж до 90+16.

Чуть больше года без футбола – теперь он играет

18 октября 2023-го: Неймар травмировался в матче отбора к ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. Позже стало известно о повреждении крестообразных связок и мениска. Бразилец пролечился целый год.

21 октября 2024-го: Неймар вышел на поле впервые за все это вермя.

Летом 2023 года бразилец перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» за 90 миллионов евро. Поспешил дебютировать за клуб сразу после игры за сборную Бразилии: между двумя матчами прошло всего 63 часа, включая длительный перелет, но он все-таки сыграл в отборе к ЧМ против Перу, а затем ассистировал Малкому в чемпионате Саудовской Аравии.

До травмы Неймар успел отыграть всего пять матчей за «Аль-Хилаль»: забил гол, отдал две голевые передачи. Дальше – тяжелейшее время, такой травмы у него еще не было, и так долго бразилец еще не восстанавливался.

За это время в интернет попадали новости о том, как он просил нюдсы у модели OnlyFans, судился с иинфлюэнсером-трансгендером, позировал с медалью за Суперкубок, хотя не играл в турнире, и уходил в трехдневный круиз на лайнере с личным казино. Еще он переживал из-за смерти подруги и нападения на родителей его девушки. А потом послал подальше обсуждавших его лишний вес на фотографиях.

Предполагалось, что до января 2025 года Неймар на поле не появится. В чемпионате его даже не внесли в заявку – легионерский слот там полностью забит. «Не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе», – говорил в конце сентября главный тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш. Но все-таки выпустил бразильца за три месяца до предполагаемого возвращения.

Вернулся – и увидел девять голов в игре

«Аль-Хилаль» выиграл два стартовых матча в азиатской ЛЧ и приехал в ОАЭ к «Аль-Айну», который набрал за два тура лишь очко. Как раз вышла карнавальная игра – все для Неймара.

«Аль-Хилаль» повел 3:1 к перерыву, забив два гола на 45+, а отличились Ренан Лоди, Сергей Милинкович-Савич и Салем Аль-Досари. Дальше дважды повторялось – хозяева забивали и приближались по счету, гости снова делали разницу в два гола: от 2:3 к 2:4, от 3:4 к 3:5. На 90+6 «Аль-Айн» реализовал пенальти – 4:5. Доиграли даже до 90+16, так что вышедший на 77-й минуте Неймар пробыл на поле почти полчаса.

В итоге – победа фаворита с девятью голами в игре. Хет-триками отметились Аль-Досари и марокканский форвард «Аль-Айна» Суфьян Раими, который летом стал лучшим бомбардиром олимпийского турнира в Париже.

А Неймар успел ударить по воротам, но не попал в створ, и продемонстрировал успешный дриблинг. Единоборство выиграл всего одно из пяти, только однажды сделал неточную передачу из пяти.

Дальше у «Аль-Хилаля» в ЛЧ запланирован домашний матч против иранского «Эстегляля», который еще не сыграл третий тур – скоро примет «Аль-Наср» с Криштиану Роналду.

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«Аль-Хилаль» уже выиграл один турнир из четырех в сезоне – это Суперкубок Саудовской Аравии. И продолжает борьбу в трех других – чемпионате, Кубке и азиатской ЛЧ.

Прошлый сезон в саудовской лиге клуб прошел грандиозно и без Неймара – 31 победа и три ничьих без поражений. Сейчас начал с семи побед в семи турах. Также выиграл в первом раунде Кубка. В ЛЧ – три победы в трех матчах. Получается, во всех турнирах у «Аль-Хилаля» сейчас 12 побед и одна ничья – она была в полуфинале саудовского Суперкубка, где клуб одолел соперника по пенальти.

Перспективы Неймара, которому в феврале исполнится 33 года, пока не очень понятны, учитывая ситуацию с легионерами в чемпионате. Вероятно, он будет аккуратно набирать форму через матчи в ЛЧ, где у «Аль-Хилаля» не предвидится никаких проблем до плей-офф.

Не менее интересный вопрос, как Неймар сработается с Жезушем, который не всегда находил взаимопонимание с топ-игроками в своих клубах. С другой стороны, в «Аль-Хилале», судя по результатам, никаких проблем у него не было.

А о Неймаре он говорил так: «У Роналду больше страсти к футболу. У Неймара страсть к другим вещам, которые предлагает ему жизнь. Как игрок Неймар великолепен, как человек он меня приятно удивил во всем. Он спокойный, приятный, понимающий игрок».

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Фото: East News /Pablo PORCIUNCULA / AFP; Gettyimages.ru /Francois Nel; instagram.com/alhilal