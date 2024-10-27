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  • Батраков о том, почему его не удалили за фол на Мантуане: «Непонятно, за что первая желтая. Вендел провоцировал, сам начал меня хватать. Карасев поэтому не дал мне вторую, возможно»
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Батраков о том, почему его не удалили за фол на Мантуане: «Непонятно, за что первая желтая. Вендел провоцировал, сам начал меня хватать. Карасев поэтому не дал мне вторую, возможно»

Алексей Батраков заявил, что не заслуживал удаления в матче с «Зенитом».

«Локомотив» сыграл вничью с петербуржцами (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. Батраков на 59‑й минуте получил желтую карточку за стычку с Венделом. На 72-й минуте полузащитник «Локомотива» в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу. Главный судья Сергей Карасев принял решение не показывать 19-летнему футболисту вторую желтую карточку.

«Возможно, я немножко безрассудно пошел. Возможно, это желтая карточка. Но давайте начнем с первой желтой карточки, которую мне показали. Я считаю, что я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе. Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался. В итоге он сам меня начал хватать, и мне дали желтую. Непонятно, за что.

Возможно, Сергей Карасев по этой причине не дал мне желтую карточку [в эпизоде с Мантуаном]. А вам не показалось, что [Мантуан] подставлял левую ногу? Ну он специально ставит [ногу]», – сказал полузащитник «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Карасев
logoМатч ТВ
logoВендел
logoГуставо Мантуан
logoАлексей Батраков
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