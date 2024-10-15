Шченсны стоит 5,5 в фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘. Новый вратарь «Барселоны» добавлен в турнир

Польский вратаря Войчех Шченсны получил цену в фэнтези чемпионата Испании.

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Шченсны так же, как и вратарь Иньяки Пенья, проводивший матчи после травмы Марка-Андре тер Стегена.

Напомним, «Барселона» смогла подписать контракт с Войчехом Шченсным вне трансферного окна, так как он был свободным агентом (объявлял о завершении карьеры), а Тер Стеген получил травму и выбыл на долгий срок.

Ближайший дедлайн в фэнтези Ла Лиги – 22:00 мск в пятницу.

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