Участие Сака в матче с «Ливерпулем» маловероятно. Вингер «Арсенала» еще не вернулся к тренировкам
Букайо Сака, вероятно, не сыграет с «Ливерпулем».
«Арсенал» примет «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ в воскресенье.
Вингер «канониров» Сака получил повреждение бедра в составе сборной Англии в матче Лиги наций против Греции (1:2) 10 октября.
«В данный момент я не могу что-то сказать определенное. Посмотрим, есть еще несколько дней. Он все еще не может тренироваться, так что [его участие в матче] маловероятно», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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