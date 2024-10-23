Участие Сака в матче с «Ливерпулем» маловероятно. Вингер «Арсенала» еще не вернулся к тренировкам

Букайо Сака, вероятно, не сыграет с «Ливерпулем».

«Арсенал» примет «Ливерпуль » в 9-м туре АПЛ в воскресенье.

Вингер «канониров» Сака получил повреждение бедра в составе сборной Англии в матче Лиги наций против Греции (1:2) 10 октября.

«В данный момент я не могу что-то сказать определенное. Посмотрим, есть еще несколько дней. Он все еще не может тренироваться, так что [его участие в матче] маловероятно», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .