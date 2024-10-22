Моуринью о составе «Фенербахче»: «Иногда игроки, которых вы считаете феноменальными, не являются таковыми. Не хочу публично обсуждать, почему играет один, а не другой»

Жозе Моуринью считает, что журналисты могут переоценивать игроков.

«Мне трудно назвать больше причин [выбора состава], потому что я не хочу публично анализировать своих футболистов. Я должен защищать игроков и не говорить слишком много о том, почему играет один, а не другой.

Я понимаю, что такова ваша культура... Вы каждую неделю просите, чтобы я поставил в состав Ирфана Кахведжи . Иногда игроки, которых вы считаете феноменальными, таковыми не являются. Порой они допускают ошибки, которые становятся для команды критическими», – сказал главный тренер «Фенербахче ».