Моуринью о составе «Фенербахче»: «Иногда игроки, которых вы считаете феноменальными, не являются таковыми. Не хочу публично обсуждать, почему играет один, а не другой»
Жозе Моуринью считает, что журналисты могут переоценивать игроков.
«Мне трудно назвать больше причин [выбора состава], потому что я не хочу публично анализировать своих футболистов. Я должен защищать игроков и не говорить слишком много о том, почему играет один, а не другой.
Я понимаю, что такова ваша культура... Вы каждую неделю просите, чтобы я поставил в состав Ирфана Кахведжи. Иногда игроки, которых вы считаете феноменальными, таковыми не являются. Порой они допускают ошибки, которые становятся для команды критическими», – сказал главный тренер «Фенербахче».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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