Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Фейху»
В Саудовской Аравии пройдут матчи 7-го тура чемпионата.
В пятницу «Аль-Ахли» Роберто Фирмино в гостях встретится с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Фейху», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Шабабом».
В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится дома с «Аль-Кадисией».
В воскресенье «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда примет «Аль-Орубу».
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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