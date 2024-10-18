Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Фейху»

В Саудовской Аравии пройдут матчи 7-го тура чемпионата.

В пятницу «Аль-Ахли » Роберто Фирмино в гостях встретится с «Аль-Халиджем », «Аль-Хилаль » Малкома примет «Аль-Фейху», «Аль-Наср » Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Шабабом ».

В субботу «Аль-Иттихад » Карима Бензема встретится дома с «Аль-Кадисией».

В воскресенье «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда примет «Аль-Орубу».

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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