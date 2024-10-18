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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Шабаба», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Фейху»

В Саудовской Аравии пройдут матчи 7-го тура чемпионата.

В пятницу «Аль-Ахли» Роберто Фирмино в гостях встретится с «Аль-Халиджем», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Фейху», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Шабабом».

В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится дома с «Аль-Кадисией».

В воскресенье «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда примет «Аль-Орубу».

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттифак
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Фатех
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Кадисия
logoАль-Раэд
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Таавун
logoАль-Вахда Мекка
logoАль-Оруба
logoАль-Халидж
logoАль-Фейха
logoДамак
logoАль-Рияд
logoАль-Охдуд
logoАль-Холуд
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