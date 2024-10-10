Корнеев об игроках «Динамо»: «Бальбуэна уже не успевает как минимум два года. Подписание Гомеса — дорога в никуда. Он не способен делать разницу»
Игорь Корнеев раскритиковал игроков «Динамо» Фабиана Бальбуэна и Артура Гомеса.
Бывший полузащитник ЦСКА высказался после поражения бело-голубых от армейцев (1:2) в Мир РПЛ.
— Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым?
— Он уже не успевает как минимум два года!
— Новичок бело-голубых Артур вновь не убедил?
— На мой взгляд, подписание бело-голубыми Артура — дорога в никуда! Он не способен делать разницу здесь, как и не делал ее, кстати, и в Бразилии.
— Замены Лички в перерыве явно сработали? Выход Фомина в середину поля себя полностью оправдал?
— Может, частично и сработали, но не в важных аспектах матча.
— К Личке вопросов все больше?
— Если продолжатся такие результаты, то вопросы в «Динамо» могут появиться ко всем, – сказал Корнеев.
После 11 туров «Динамо» занимает в РПЛ 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости