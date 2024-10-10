Корнеев об игроках «Динамо»: «Бальбуэна уже не успевает как минимум два года. Подписание Гомеса — дорога в никуда. Он не способен делать разницу»

Игорь Корнеев раскритиковал игроков «Динамо» Фабиана Бальбуэна и Артура Гомеса.

Бывший полузащитник ЦСКА высказался после поражения бело-голубых от армейцев (1:2) в Мир РПЛ .

— Бальбуэна слишком медленный? Все время не успевал за юрким Файзуллаевым?

— Он уже не успевает как минимум два года!

— Новичок бело-голубых Артур вновь не убедил?

— На мой взгляд, подписание бело-голубыми Артура — дорога в никуда! Он не способен делать разницу здесь, как и не делал ее, кстати, и в Бразилии.

— Замены Лички в перерыве явно сработали? Выход Фомина в середину поля себя полностью оправдал?

— Может, частично и сработали, но не в важных аспектах матча.

— К Личке вопросов все больше?

— Если продолжатся такие результаты, то вопросы в «Динамо » могут появиться ко всем, – сказал Корнеев .

После 11 туров «Динамо» занимает в РПЛ 5-е место.