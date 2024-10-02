  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данил Круговой: «Если бы Акинфеев позвал нас в баню, мы бы все собрались и пошли. Жду, когда Игорь нас стейками угостит»
3

Данил Круговой: «Если бы Акинфеев позвал нас в баню, мы бы все собрались и пошли. Жду, когда Игорь нас стейками угостит»

Данил Круговой отреагировал на слова Игоря Акинфеева о молодых футболистах.

– Недавно Игорь Акинфеев жаловался, что молодежь не дозовешься сходить в ресторан, мол, «вы не такие». А ты к каким относишься?

– Про ресторан не слышал, про баню слышал. Конечно, я бы пошел, если бы Игорь пригласил.

Я со всеми хорошо общаюсь. У нас отличный коллектив, со всеми отличная коммуникация: и с иностранцами, и с русскими, и с молодыми. Все вместе, живем все дружно.

Если Игорь позвал бы нас в баню пойти, то, конечно, мы бы все собрались и пошли. Я жду, когда Игорь нас стейками угостит, если он мастер по стейкам, ха-ха, – сказал защитник ЦСКА

Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Круговой
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой о ЦСКА: «Зенит», конечно, догоним! Скоро. Я уверен, что мы можем это сделать. Тот же очный матч с ними был хорошим»
18вчера, 07:58
Круговой о сравнениях Пьянича с Маркизио: «У него все будет хорошо, он был заряжен в раздевалке, поддерживал нас. Поможем, но такому мастеру помощь не нужна»
630 сентября, 17:37
Только 17% россиян смогли назвать интересного им действующего российского футболиста. Дзюбу упомянули 6%, Акинфеева – 3%, Аршавина – 2%, Яшина – 1% (ВЦИОМ)
8630 сентября, 09:48
Круговой про Пьянича и Малкома в РПЛ: «Миралем лучше по опыту, статусу. Оба трансфера очень сильно обсуждаются в мире»
2928 сентября, 14:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Откликайтесь на вакансию старшего продакт-менеджера. Вместе будем развивать Кибер и сделаем его лучше!
4 минуты назадВакансия
Депутат Свищев о призыве выпустить Сафонова вместо Доннаруммы: «Обычный француз – друг России. Макрон сделал все, чтобы разрушить наши добрые отношения»
19 минут назад
Агент Даниила Денисова о критике защитника «Спартака»: «Не надо читать оголтелых блогеров, которые в слове «хер» делают три ошибки»
1525 минут назад
Букайо Сака: «Это именно тот сезон, когда «Арсенал» может выиграть АПЛ. Верим, что мы топ-команда – показали это против «ПСЖ»
1339 минут назад
Эрик тен Хаг: «Я всю карьеру доказывал, что всегда буду побеждать, у меня 8 трофеев за 6 лет. Уверен, что «МЮ» достигнет целей на этот сезон»
5549 минут назад
Заместитель генпродюсера «Матч ТВ»: «У нас получилось сделать Кубок России более смотрибельным. Активно участвуем в создании новых событий и переупаковке существующих»
1154 минуты назад
Лига чемпионов. «Шахтер» против «Аталанты», «Реал» сыграет с «Лиллем» в гостях, «Бавария» – с «Астон Виллой», «Ювентус» – с «Лейпцигом», «Ливерпуль» примет «Болонью»
4359 минут назад
Лукаку попросил не вызывать его на матчи с Италией и Францией, де Брюйне не сыграет из-за травмы. В Бельгии рассчитывают, что они останутся в сборной как минимум до ЧМ-2026
10сегодня, 09:37
«Сядь, дрочила». DFB проверяет слова Ульрайха в адрес Рольфеса в матче «Баварии» и «Байера»
34сегодня, 09:17
Агент Денисова о фразе Гурцкая, что Даниил «срет как полковая лошадь»: «Пусть следит за словами. Станкович не угадал с составом, намудрил с тактикой»
62сегодня, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе купил около 10% акций немецкого производителя электроники Loewe. Гендиректор компании Хаблиев заявил, что Килиан помог с разработкой Bluetooth-динамика
17 минут назад
Мостовой об ошибках Доннаруммы в матче с «Арсеналом»: «Не считаю, что они станут подспорьем для Сафонова. Матвея бы просто съели, если бы с ним сыграли так же»
637 минут назад
«Сочи» встретится с «Чайкой». Сочинцы, приходите на домашний матч!
сегодня, 10:00Реклама
Романцев о словах Глушенкова про сборную: «Не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Кое-кто потирал руки в ожидании скандала, но Карпин огорчил их»
5сегодня, 09:59
«РБ Лейпциг» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1сегодня, 09:56
«Ливерпуль» поздравил еврейских болельщиков с Рош ха-Шана: «Желаем всем шана това!»
18сегодня, 09:51
Глава «Локомотива» Нагорных: «Дзюба – реальная звезда РПЛ. Такие футболисты двигают интерес к нашему российскому футболу»
9сегодня, 09:49
«Астон Вилла» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 09:30
Виталий Кафанов: «Матч Доннаруммы с «Арсеналом» упрозил позицию Сафонова в «ПСЖ». Ошибки Джанлуиджи привели к поражению – конкуренция складывается в пользу Матвея»
12сегодня, 09:20
«Лилль» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 09:10