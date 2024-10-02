Данил Круговой: «Если бы Акинфеев позвал нас в баню, мы бы все собрались и пошли. Жду, когда Игорь нас стейками угостит»

Данил Круговой отреагировал на слова Игоря Акинфеева о молодых футболистах.

– Недавно Игорь Акинфеев жаловался, что молодежь не дозовешься сходить в ресторан, мол, «вы не такие». А ты к каким относишься?

– Про ресторан не слышал, про баню слышал. Конечно, я бы пошел, если бы Игорь пригласил.

Я со всеми хорошо общаюсь. У нас отличный коллектив, со всеми отличная коммуникация: и с иностранцами, и с русскими, и с молодыми. Все вместе, живем все дружно.

Если Игорь позвал бы нас в баню пойти, то, конечно, мы бы все собрались и пошли. Я жду, когда Игорь нас стейками угостит, если он мастер по стейкам, ха-ха, – сказал защитник ЦСКА .

Акинфеев о молодых футболистах: «Говоришь им: «Пойдем посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда?»