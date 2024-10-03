Круговой пригласил бы Бензема в ЦСКА: «Он еще двигается? Его тогда взял бы. Хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте»

Данил Круговой хотел бы видеть Карима Бензема в ЦСКА.

«Кого бы я хотел видеть из мировых звезд в РПЛ ? Да никого особо. Без разницы – кто приедет, тот приедет. Если бы я мог кого-то пригласить в ЦСКА ? А Бензема еще двигается? Вот его тогда взял бы. (Улыбается.)

Я хотел назвать Марсело , но он уже в возрасте. Я все еще жду его футболку с росписью, но, видимо, не дождусь», – сказал защитник ЦСКА.

Экс-форвард «Реала» Бензема ныне выступает за саудовский «Аль-Иттихад ». Экс-защитник «Реала » Марсело играет за бразильский «Флуминенсе». Обоим футболистам по 36 лет.

Недавно к армейцам присоединился экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич.