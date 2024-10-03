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Круговой пригласил бы Бензема в ЦСКА: «Он еще двигается? Его тогда взял бы. Хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте»

Данил Круговой хотел бы видеть Карима Бензема в ЦСКА.

«Кого бы я хотел видеть из мировых звезд в РПЛ? Да никого особо. Без разницы – кто приедет, тот приедет. Если бы я мог кого-то пригласить в ЦСКА? А Бензема еще двигается? Вот его тогда взял бы. (Улыбается.) 

Я хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте. Я все еще жду его футболку с росписью, но, видимо, не дождусь», – сказал защитник ЦСКА.

Экс-форвард «Реала» Бензема ныне выступает за саудовский «Аль-Иттихад». Экс-защитник «Реала» Марсело играет за бразильский «Флуминенсе». Обоим футболистам по 36 лет. 

Недавно к армейцам присоединился экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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