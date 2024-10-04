Эракович про 0:2 от «Краснодара»: «Любой может проиграть. Только в мае станет понятно, кто возьмет титул» 

Страхиня Эракович отреагировал на поражение «Зенита» от «Краснодара» (0:2) в Мир РПЛ.

— После прошлого тура РПЛ «Зенит» опустился на третью строчку в турнирной таблице. Как это сказалось на настроении и мотивации команды?

— Да, к сожалению, проиграли в Краснодаре, но это футбол, так бывает. Любой может проиграть. Главное, что вернулись на победный путь, одержали победу в Кубке [над «Акроном» – 5:1].

Сделаем все для того, чтобы в предстоящем матче в субботу обыграть «Оренбург». Только в мае станет понятно, кто возьмет титул. До этого еще много времени и много возможностей для того, чтобы вернуться на этот победный путь.

— Вчера очень хороший настрой показал «Зенит». Можно ли сказать, что это следствие в том числе поражения от «Краснодара»? И остался ли этот настрой на «Оренбург»?

— Да, действительно, было очень обидно проиграть в Краснодаре. Никому и никогда не хочется проигрывать, особенно нам — «Зениту». Поэтому вчера было огромное желание обыграть соперника, удалось сделать это с крупным счетом. Сейчас важно сохранить такой же настрой на матч с «Оренбургом», – сказал защитник «Зенита».