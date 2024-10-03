«Краснодар» — претендент на титул. Они соответствуют уровню «Зенита», а в отдельно взятой игре и превосходят». Семин об РПЛ

Юрий Семин назвал «Краснодар» претендентом на титул в Мир РПЛ.

После 10 туров «быки» с 24 очками делят лидерство в таблице с «Локомотивом», опережая «Зенит » на одно очко.

«Краснодар » — претендент на титул. Матч с «Зенитом» (2:0) четко показал, что они соответствуют уровню действующего чемпиона страны, а в отдельно взятой игре и превосходят.

И в прошлом сезоне «Краснодар» был близок к трофею, но не сложилось», — сказал бывший тренер «Локомотива».