АПЛ может ввести интервью во время матчей со следующего сезона. Формат протестировали в игре «Борнмута» и «Саутгемптона», Тавернье дал комментарий после замены

В АПЛ может появиться интервью игроков во время матчей.

Как сообщает Goal со ссылкой на Daily Mail, руководство лиги рассматривает возможность внедрения новой функции в рамках пакета трансляций, начиная со следующего сезона. В рамках пилотного проекта эта идея была впервые протестирована во время трансляции матча Sky Sports, где «Борнмут» обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1.

Полузащитник «Борнмута» Маркус Тавернье дал интервью сразу после замены на 76-й минуте.

Премьер-лига консультируется со всеми 20 клубами, чтобы оценить их интерес и поддержку в отношении внедрения этого формата в качестве стандартной части эфира. Отмечается, что некоторые клубы, в особенности те, которые находятся в нижней половине таблицы, с энтузиазмом относятся к идее, видя в ней способ повысить вовлеченность и популярность трансляций. Однако топ-клубы выразили обеспокоенность, считая, что возможные недостатки перевешивают преимущества.

Основные опасения включают безопасность игроков, возможность возникновения отвлекающих или компрометирующих ситуаций, а также проведение интервью в напряженные моменты игры. Они особенно опасаются того, что игроки могут случайно раскрыть тактическую информацию или сказать что-то, что может усилить напряженность на поле или за его пределами.

Несмотря на опасения, АПЛ сохраняет оптимизм по поводу преимуществ этой инициативы. Официальные лица лиги считают, что интервью в середине игры могут улучшить зрительский опыт, предоставляя ранее недоступные инсайды в реальном времени. Организаторы хотят смоделировать это на основе интервью с гонщиками во время пит-стопов в автоспорте, которые дают немедленную обратную связь от водителей и команд во время гонок.